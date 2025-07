Da Chanel a Elie Saab tra creazioni in pizzo gonne voluminose e dettagli brillanti Gli abiti per un sì in grande stile

Le sfilate Haute Couture Autunno-Inverno 2025/26 a Parigi hanno incantato con creazioni da sogno: da Chanel a Elie Saab, tra pizzi, gonne voluminose e dettagli scintillanti, regnando il massimo lusso e creatività. Un vero spettacolo per gli occhi, tra debutti sorprendenti e addii emozionanti, che ha elevato l’arte della moda a nuovi livelli, anche nel mondo degli abiti da sposa 2025. È stato un trionfo di eleganza e audacia che lascerà il segno.

S ognare ad occhi aperti. Tra attesi debutti e sentiti addii, le sfilate dedicate alle collezioni Haute Couture Autunno-Inverno 202526, appena andate in scena a Parigi, hanno offerto uno spettacolo strabiliante. Anche sul fronte dei vestiti da sposa 2025. Armani Privé PE 2025: la luce dell’Haute Couture brilla di luce propria a Parigi X Mai come in questa edizione, infatti, a dominare le creazioni d’Alta Moda è stato un massimalismo dichiarato e suggestivo. Gonne voluminose, ricami opulenti, tessuti lucidi: l’abito per il grande sì è sinonimo di sfarzo e ricercatezza. Da Chanel a Elie Saab, i vestiti da sposa 2025 più spettacolari della prossima stagione fredda. 🔗 Leggi su Iodonna.it