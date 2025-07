Viola come il mare dice addio a Can Yaman | chi è Rodrigo Guirao Diaz il bellissimo attore che lo sostituirà

L’attesa è finita: Viola come il mare 3 si prepara a sorprendere i fan con un volto nuovo e affascinante. Rodrigo Guirao Diaz, noto al pubblico italiano anche per la sua brillante carriera, prenderà il posto di Can Yaman, promettendo una nuova dinamica sulla scena. La notizia, ufficialmente confermata, apre un capitolo emozionante per la serie, che si arricchirà di nuove sfumature grazie a questa scelta audace e intrigante.

Sarà l'argentino Rodrigo Guirao Diaz a prendere il posto di Can Yaman quando le nuove storie di Viola come il mare 3 arriveranno sul set. Ma per il pubblico italiano non si tratta di un volto sconosciuto: dove l'abbiamo già visto La notizia non è nuova ma solo ieri ha trovato conferma ufficiale: non ci sarà Can Yaman quando inizierà la produzione di Viola come il mare 3. In compenso la fiction non perderà Francesca Chillemi e guadagnerà un nuovo protagonista maschile altrettanto affascinante: Rodrigo Guirao Diaz, argentino, volto già noto per il pubblico italiano. Chi è Rodrigo Guirao Diaz: carriera e origini Nato il 18 gennaio 1980 a Vicente López, una cittadina nella provincia di Buenos Aires, oggi conosciuto come attore, modello e musicista, tuttavia il suo ingresso nel mondo del lavoro è avvenuto ben lontanto dai riflettori.

Rodrigo Guirao è protagonista di "Viola come il mare", una serie che sta conquistando il pubblico con storie avvincenti e personaggi memorabili.

Sarà l'affascinante attore argentino Rodrigo Guirao Diaz il protagonista maschile della terza stagione di Viola Come Il Mare.

Fiction Mediaset 2025-2026. Da notare che Rodrigo Guirao Diaz è il protagonista di Viola come il Mare 3. Il bellone della Rai passa a Mediaset:

