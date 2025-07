A Prato un ambulatorio medico abusivo destinato a clienti cinesi

A Prato, un ambulatorio medico abusivo gestito da una cittadina cinese di 36 anni è stato scoperto durante un’indagine della procura. L’attività, svolta in condizioni igienico-sanitarie precarie, rappresenta un grave rischio per la salute pubblica. La scoperta evidenzia l’importanza di vigilare sulla sicurezza sanitaria e contrastare ogni forma di illegalità nel settore. Un passo importante per tutelare i cittadini e garantire servizi sanitari affidabili e sicuri.

PRATO – Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Prato è stata individuato, in Prato, in via Ludovico Ariosto, a seguito di provvedimento di perquisizione e sequestro, un ambulatorio medico abusivo attrezzato e utilizzato per diverse pratiche sanitarie, effettuate in condizioni igienico-sanitarie precarie, gestito da una cittadina di origine cinese di trentasei anni, risultata illegalmente presente sul territorio dello Stato da tre anni e non in possesso dei requisiti e dei titoli inerenti all’esercizio della professione medica All’interno, sono stati rinvenuti un lettino con accanto una lampada, un macchinario denominato Cellimplanter (utilizzato principalmente in chirurgia plastica e ricostruttiva), 997 farmaci cinesi, flebo, siringhe, garze sterili e attrezzature varie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it