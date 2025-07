Theo Hernandez Al Hilal ora è ufficiale | il terzino lascia il Milan e approda alla corte di Inzaghi in Arabia Il comunicato e tutti i dettagli del trasferimento

Theo Hernandez Al Hilal, ufficiale il trasferimento del terzino francese. Lascia il Milan e approda in Arabia Saudita alla corte di Inzaghi. Theo Hernandez lascia ufficialmente il Milan. Attraverso un comunicato, è stato reso noto il passaggio del terzino francese – accostato anche al calciomercato Juve – all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Di seguito riportata la nota dei due club. QUESTO IL COMUNICATO DEL MILAN – «AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theo Bernard François Hernández all'Al-Hilal SC ». QUESTO INVECE IL COMUNICATO DELL'AL HILAL – «Il Consiglio di Amministrazione dell'Al Hilal Club, presieduto da Sua Eccellenza il Sig.

Theo Hernandez Juve (TeleLombardia): interesse dei bianconeri per il terzino del Milan. Lui ha già dato una risposta ma arriva solo se… L’indiscrezione a sorpresa - Clamorosa indiscrezione di mercato: la Juventus sarebbe interessata a Theo Hernandez del Milan. Secondo TeleLombardia, il terzino francese potrebbe approdare bianconero solo in determinate condizioni, dopo una risposta già data.

Translate post SERGI #CARDONA, un'opzione per il #MILAN. Se #Theo Hernández dovesse andarsene, il terzino del #Villarreal, con una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, è uno dei candidati. via @elchiringuitotv | @marcosbenito9 Vai su X

