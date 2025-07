NM Live – Il Napoli ha le potenzialità per investire Chiesa? Va tenuto in considerazione Lookman …

Il Napoli si conferma una società in fermento, con potenzialità di investimento e grandi opportunità di crescita. La strategia punta su profili come Chiesa e Lookman, giocatori che potrebbero fare la differenza nel prossimo futuro. Agostini sottolinea come Conte abbia già puntato su Lookman, apprezzandone fisico, corsa e capacità di trovare il gol. Nel frattempo, esperti come Petrazzuolo e Savino continuano a commentare le evoluzioni del club nei nostri approfondimenti quotidiani.

Agostini: Lookman? E’ un profilo che Conte ha opzionato con molto scrupolo, lavora molto di fisico, corsa e gamba. E’ un giocatore che in questo Napoli fa anche dei gol. Petrazzuolo, Pavarese, Agostini, Fontana e Savino hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Petrazzuolo: “Ringrazio Kvara per il suo importante contributo al Napoli, Osimhen? Gli azzurri vogliono garanzie per evitare sorprese dal Galatasaray, le ultime sul mercato in entrata”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - NM Live – Il Napoli ha le potenzialità per investire, Chiesa? Va tenuto in considerazione. Lookman …

In questa notizia si parla di: napoli - lookman - potenzialità - investire

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

NM LIVE - Agostini: "Il Napoli ha le potenzialità per investire, prenderei subito Lookman, Chiesa farebbe comodo al Napoli, Allegri? Può essere un intruso pericoloso" https://ift.tt/hlMO3P2 Vai su X

Come riportato da Gianluca Di Marzio qualora arrivasse #Lucca l’investimento sulla fascia potrebbe essere fatto per #Lookman. In alternativa il club andrebbe sulla coppia Darwin #Nunez- Dan #Ndoye A voi quale coppia piacerebbe di più Vai su Facebook

NM LIVE - Agostini: Il Napoli ha le potenzialità per investire, prenderei subito Lookman, Chiesa farebbe comodo al Napoli, Allegri? Può essere un intruso pericoloso; Atalanta pronta a cedere Lookman al Liverpool per un maxi incasso; Juventus su Osimhen e Lookman ma indispensabile qualificazione alla prossima Champions League.