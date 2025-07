Antonella Clerici | In menopausa è complicato perdere chili mi contengo e ho la palestra a casa

Antonella Clerici si apre senza filtri sul suo percorso di accettazione e cambiamento durante la menopausa, rivelando come l'esercizio e una corretta alimentazione siano diventati alleati preziosi. La sua sincerità e determinazione ispirano chi affronta sfide simili, dimostrando che con impegno e consapevolezza si può mantenere il benessere e ritrovare equilibrio, anche quando il corpo cambia. Perché, alla fine, prendersi cura di sé è un gesto d'amore.

Antonella Clerici senza filtri, come sempre. Ospite di Alessandro Cattelan nel podcast "Supernova", la conduttrice parla del suo rapporto con l'età, ma soprattutto con il fisico che cambia. Basta fare attenzione all'alimentazione e muoversi, come spiega: "Quando sei giovane, qualunque cosa. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: antonella - clerici - menopausa - complicato

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode - Antonella Clerici, regina indiscussa della televisione italiana, si apre senza filtri tra addii, nuovi progetti e verità scomode.

La domanda che ci siamo fatti tutti almeno una volta nella vita: ma com’è il pranzo tipico di @antoclerici ? Antonella Clerici è l’ospite del nuovo episodio di Supernova. La versione integrale di questa puntata è disponibile su YouTube, Spotify e tutte le piattafor Vai su Facebook

Antonella Clerici: In menopausa è complicato perdere chili, mi contengo e ho la palestra a casa; Antonella Clerici, da E' sempre mezzogiorno al suo vero pranzo in studio: Mangio lì, ma me lo porto da casa; Antonella Clerici: A È sempre mezzogiorno tutti mangiano i piatti preparati, tranne me. Mi porto il cibo da casa.

Antonella Clerici: “A È sempre mezzogiorno tutti mangiano i piatti preparati, tranne me. Mi porto il cibo da casa” - Antonella Clerici ospite del podcast di Cattelan ha raccontato che tutti mangiano le cose che preparano a È sempre mezzogiorno, in diretta, eccetto lei ... Da fanpage.it

Antonella Clerici non mangia i piatti di E’ sempre mezzogiorno: “Porto il pranzo da casa” - Antonella Clerici ospite del podcast di Alessandro Cattelan ha svelato qual è davvero il suo pranzo, ogni giorno quando è in onda con E’ sempre mezzogiorno. Scrive ultimenotizieflash.com