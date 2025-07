Us Open 2025 tutte le coppie del nuovo doppio misto

L'US Open 2025 promette di rivoluzionare il mondo del tennis con un nuovo format nel doppio misto, pensato per aggiungere spettacolo e suspense. La United States Tennis Association ha annunciato che 16 coppie si sfideranno in due giorni intensi, il 19 e 20 agosto, aprendo le porte a un torneo innovativo e coinvolgente. Ma come funzionerà e chi...

La United States Tennis Association ha deciso di rivoluzionare il doppio misto già dai prossimi Us Open 2025. C'è grande attesa per il nuovo format, che è stato annunciato a inizio anno e che vedrà parteciperà 16 coppie nell'arco di due giorni, prima dell'inizio dell'avvio delle partite del tabellone principale. Il doppio misto si terrà, infatti, il 19 e il 20 agosto, il secondo e il terzo giorno della manifestazione. Ma come funzionerà e chi saranno le coppie a giocarsi il titolo? Gli italiani in gara nel doppio misto. Lorenzo Musetti (Ansa). Ad aver vinto il doppio misto, con il precedente regolamento, nel 2024, sono stati gli italiani Sara Errani e Andrea Vavassori.

US Open 2025, svelate le 16 coppie del torneo di doppio misto: ci sono Sinner, Paolini/Musetti ed Errani/Vavassori! - Le emozioni degli US Open 2025 si fanno sempre più intense, con la conferma delle 16 coppie di doppio misto che promettono spettacolo.

