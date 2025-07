In casa e nell’auto con la cocaina e contanti | arrestato dopo la perquisizione un ragazzo

Un arresto choc a Matino: un giovane di 23 anni di Melissano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con droga e contanti sia in auto che in casa. La perquisizione, condotta dai militari della compagnia di Casarano, ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e denaro illecito, confermando ancora una volta come la lotta al traffico di droga sia una priorità. La vicenda mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.

MATINO – Droga e soldi nell’auto e poi in casa: arrestato un 23enne. Si tratta di un ragazzo di Melissano, già noto alle forze dell’ordine, fermato nelle scorse ore a Matino. Nel pomeriggio di ieri, infatti, Gabriel Corvaglia è stato fermato dai militari della compagnia di Casarano e dai colleghi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In casa e nell'auto con la cocaina e contanti: arrestato dopo la perquisizione un ragazzo

