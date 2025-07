IN – Lautaro Martinez resta? Risponde l’ag Camano E sul ritorno di Hakimi…

L'attenzione dei tifosi nerazzurri si accende ancora una volta: tra conferme sulla permanenza di Lautaro Martinez e una battuta sul possibile ritorno di Hakimi, l'ambiente dell’Inter si infiamma di rumors e aspettative. Con il cuore che batte forte in Viale della Liberazione, il destino dei protagonisti si scrive tra incontri secretati e dichiarazioni che alimentano sogni e speranze. Il futuro nerazzurro è tutto da raccontare...

Anche Alejandro Camano fa il suo ingresso nella sede dell’Inter. Il procuratore rilascia brevi dichiarazioni sulla permanenza di Lautaro Martinez e fa una battuta sul ritorno a Milano di Achraf Hakimi. IN SEDE – Pomeriggio trafficato in Viale della Liberazione. Dopo i dirigenti del Club Brugge, che stanno discutendo del futuro del giovane Aleksandar Stankovic, nella sede dell’Inter arriva anche Alejandro Camano. Il procuratore di Lautaro Martinez, ed anche di Achraf Hakimi, è stato immortalato all’entrata del quartier generale nerazzurro. Sorridente e disponibile con i presenti, l’agente ha risposto con un paio di battute alle domande poste sui suoi assisti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - IN – Lautaro Martinez resta? Risponde l’ag. Camano. E sul ritorno di Hakimi…

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez - camano - ritorno

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo - Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

L’arrivo di Alejandro #Camano in sede #Inter ? Lautaro Martinez resta in nerazzurro Ecco cosa dice il suo agente? @GianluVisco #Sportitalia Vai su X

Inter, l'agente di Lautaro in sede: Resta al 100%; Calciomercato - Lautaro Martinez-Inter fino al 2025, l'agente Camaño ufficializza il rinnovo. Ora Brozovic e Barella; Rinnovo Lautaro, definiti i dettagli: firma in arrivo.

IN – Lautaro Martinez resta? Risponde l’ag. Camano. E sul ritorno di Hakimi… - Il procuratore rilascia brevi dichiarazioni sulla permanenza di Lautaro Martinez e fa una - Riporta inter-news.it

VIDEO - Ritorno di Hakimi all'Inter e permanenza di Lautaro: Alejandro Camaño risponde così ai cronisti sotto la sede - Dopo la delegazione del Bruges, nella sede dell'Inter si è presentato anche Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi. Scrive msn.com