Wimbledon non perdona | 55mila euro di multe Ma i record di Tomic e Fognini

Wimbledon, il prestigioso torneo britannico, non fa sconti: 55mila euro di multe sono state comminate nella prima settimana, ma i record di sanzioni passate sono ormai superati. L’All England Club ha reso noti gli importi delle multe inflitte a giocatori e giocatrici, evidenziando un approccio più rigoroso. Tuttavia, tra le curiosità emergono le performance eccezionali di Tomic e Fognini, pronti a sfidare ogni limite e lasciando il segno nel torneo.

L'All England Club ha comunicato gli importi delle sanzioni inflitte a giocatori e giocatrici nella prima settimana del torneo: distanti i record degli anni precedenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon non perdona: 55mila euro di multe. Ma i record di Tomic e Fognini...

In questa notizia si parla di: record - wimbledon - perdona - 55mila

Wimbledon 2025: montepremi record da 53,5 milioni di sterline, aumenti per tutte le categorie - Wimbledon 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grande successo, con un record storico di montepremi che raggiunge i 535 milioni di sterline.

Wimbledon non perdona: 55mila euro di multe. Ma i record di Tomic e Fognini....

Wimbledon 2024, montepremi da record: 50 milioni di sterline - Nuovo montepremi da record per l'edizione 2024 dei Championships, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio. Lo riporta sport.sky.it

Wimbledon, montepremi pazzesco: quanto guadagna chi vince. Cifre da record - Il prize money complessivo di Wimbledon 2024 corrisponde a 50 milioni di sterline britanniche, ossia 59. Da corrieredellosport.it