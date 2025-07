Violenta aggressione ai danni di due medici del Pronto Soccorso | arrestato

Una scena di inaudita violenza scuote il cuore della comunità: nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri di Cassino hanno arrestato in flagranza un cittadino uzbeko, responsabile di aver aggredito brutalmente due medici del pronto soccorso. Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza all’interno delle strutture sanitarie e sulla tutela del personale sanitario. La vicenda si conclude con l’arresto dell’autore, ma apre un dibattito urgente sulla prevenzione e la tutela dei professionisti impegnati nel salvataggio di vite umane.

