Set cinematografico in centro a Bologna con la regista premio Oscar | VIDEO

Nel cuore pulsante di Bologna, un set cinematografico di grande prestigio prende vita grazie alla regista premio Oscar Caroline Link. La troupe sta lavorando al nuovo progetto di questa talentuosa regista tedesca, famosa per capolavori come ‘Al di là del silenzio’ e ‘Nowhere in Africa’. Un evento unico che trasforma la città in un palcoscenico internazionale, offrendo uno sguardo esclusivo dietro le quinte di un film che promette di emozionare il pubblico di tutto il mondo.

In centro a Bologna il set cinematografico con la regista Premio Oscar Caroline Link. La troupe è impegnata a girare le riprese nuovo progetto della regista tedesca di ‘Al di là del silenzio’ e ‘Nowhere in Africa’, con cui ha vinto la statuetta per il miglior film straniero nel 2013. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: regista - cinematografico - centro - bologna

#OspitiSpeciali JOSHUA OPPENHEIMER PRESENTA DUE PROIEZIONI Sabato 5 luglio il regista statunitense Joshua Oppenheimer sarà a Bologna per presentare personalmente i suoi due acclamati film. Alle ore 17.00 al Cinema Modernissimo, sarà proietta Vai su Facebook

Set cinematografico in centro a Bologna con la regista premio Oscar | VIDEO; A Bologna torna il Cinema ritrovato con 454 film restaurati. Dal 21 al 29 giugno; Cinema: a Bologna Green, regista di Opus-Venera la tua stella.

Il festival di Bologna che ha creato un pubblico per i film vecchi e sconosciuti - Da quasi quarant'anni “Il Cinema Ritrovato” proietta per la città pellicole che si pensavano perse, restaurate o di classici dimenticati ... Segnala ilpost.it

Diabolik si prende il centro di Bologna per due giorni - BOLOGNA Il centro di Bologna si trasforma in set cinematografico e chiude al traffico per due giorni, tra spari e inseguimenti d'auto (finti) e bus deviati (veri). bologna.repubblica.it scrive