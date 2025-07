Prime Video Presents | da Gigolò per caso 2 a The Traitors I film e le serie italiane che vedremo

Prime Video presenta un'ampia selezione di titoli italiani e internazionali per soddisfare ogni palato. Tra film, serie e eventi sportivi, il servizio si conferma “a misura di utente” proponendo contenuti come Il Ministero dell'Amore, The Traitors, i nuovi sceneggiati e le gare NBA. Viktoria Wasilewski ci invita a un viaggio emozionante tra novità e classici, pronti a catturare e coinvolgere ogni spettatore. Volete scoprire cosa ci riserva questa stagione? Restate con noi per saperne di più.

"Un servizio streaming a misura di utente": tra i titoli annunciati Il Ministero dell'Amore, Ancora più Sexy, Italian Postcards, Holiday Crush, Roast in Peace e le gare dell'NBA. "Vogliamo portarvi con noi in un viaggio". Questo l'incipit di Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia all'annuale appuntamento - il sesto, come ha ricordato - di Prime Video Presents. Ovvero l'occasione per il servizio streaming di annunciare i titoli in arrivo nei prossimi mesi in piattaforma. Tra film, serie tv e programmi d'intrattenimento, sono nove anni che la piattaforma esiste in Italia: "La nostra missione chiara e consolidata è sempre stata mettere lo spettatore al centro al grido del nostro slogan 'Trovi tutto qui'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Prime Video Presents: da Gigolò per caso 2 a The Traitors. I film e le serie italiane che vedremo

In questa notizia si parla di: prime - presents - film - serie

Prime Video svela i nuovi titoli in arrivo al Presents Italia 2025 - Prime Video ha acceso i riflettori sul futuro dello streaming italiano al Presents Italia 2025, svelando in anteprima esclusiva una serie di titoli imperdibili.

Prime Video Presents 2025: i film, le serie e gli show della prossima stagione; Prime Video Presents: da Gigolò per caso 2 a The Traitors. I film e le serie italiane che vedremo; Prime Video Presents 2024: ecco le novità in arrivo tra serie tv, film e show.

Prime Video Presents 2025: i film, le serie e gli show della prossima stagione - È un viaggio «più ambizioso che mai» quello che accompagna l'offerta di Prime Video Italia, presentata questa mattina al Cinema Barberini di Roma ... Riporta ciakmagazine.it

Prime Video, il palinsesto 2025-26: la Champions, le serie tv e gli show - Presentato il nuovo palinsesto Prime Video 2025 con nuovi film, serie, show Original ed esclusivi italiani: scopri i titoli in arrivo in streaming. Si legge su gazzetta.it