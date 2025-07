La sfilata del carro il concerto nella grotta al Santuario e i fuochi d' artificio | cosa fare nel weekend del Festino

Il weekend del Festino di Santa Rosalia promette emozioni uniche e momenti indimenticabili. Tra la suggestiva sfilata del carro, il concerto nella grotta al santuario e lo spettacolo di fuochi d'artificio, c'è solo l'imbarazzo della scelta per vivere appieno questa festa tra sacro e profano. Non perdere l'occasione di immergerti in questa magia: ecco cosa fare per celebrare nel modo migliore!

Non solo Festino, ma soprattutto Festino. È questa la ricetta del lungo fine settimana, ricco di appuntamenti per celebrare Santa Rosalia tra sacro e profano. Oltre all'evento del 14 luglio, a seguire il carro trionfale da Palazzo dei Normanni a Porta Felice (dove si assisterà ai fuochi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: carro - fuochi - sfilata - concerto

Torino. Festa di San Giovanni 2025. La sfilata del corteo storico davanti alla Cattedrale. Vai su Facebook

Carnevale, c’è l’ultimo atto. Oggi sfilata al tramonto. Poi attesa per il miglior carro; Dall'arrivo del Nanno alle sfilate dei carri: Cinisi festeggia il Carnevale, sul palco anche BigMama; Tutto pronto a Castelfranco per un Carnevale di musica, spettacolo e tradizione.

Carnevale, c’è l’ultimo atto. Oggi sfilata al tramonto. Poi attesa ... - In piazza poi ci saranno i fuochi d’artificio e la musica delle percussioni di Bandao. Da lanazione.it

Carnevale, carro si incendia a Pontecorvo durante la sfilata: ustionato ... - Paura, intossicati e almeno un ustionato a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, nell'incendio di un carro allegorico. ilmessaggero.it scrive