Richard Gere | la figlia di Paul Simon critica la star per la vendita della sua casa d' infanzia presto demolita

La provocazione di Lulu Simon, figlia del celebre Paul Simon, ha acceso un dibattito acceso sui social: l’attrice Richard Gere è sotto accusa per aver venduto e presto demolito la casa d’infanzia di Lulu, simbolo di un passato prezioso. La giovane artista ha espresso il suo disappunto con forza, mettendo in luce il valore sentimentale dell’abitazione. Un episodio che solleva interrogativi sul rispetto delle radici e l’importanza di preservare il patrimonio culturale e affettivo.

Lulu ha utilizzato i social media per scagliarsi contro l'attore, reo di aver ceduto l'abitazione a persone che hanno intenzione di abbatterla. Attraverso le proprie storie su Instagram, la cantante Lulu, figlia di Paul Simon ha espresso la propria rabbia nei confronti della star di Pretty Woman Richard Gere per aver preso la decisione di vendere la casa della sua infanzia a degli imprenditori immobiliari. La proprietà ora è stata messa in fase di demolizione con l'obiettivo di far posto a nove nuove abitazioni e la decisione ha mandato su tutte le furie la cantante. Il messaggio di Lulu a Richard Gere per la vendita della sua ex casa Secondo Lulu, Richard Gere aveva fatto una promessa diversa alla famiglia al momento . 🔗 Leggi su Movieplayer.it