Tom Brady e Sofia Vergara in vacanza insieme a Ibiza | Tra loro in corso un flirt estivo

Un'estate all'insegna del gossip esplosivo: Tom Brady e Sofía Vergara, due star di Hollywood, sarebbero coinvolti in un flirt estivo a Ibiza. Dopo una raffinata crociera su un superyacht partito da Roma, i due sembrano aver condiviso momenti speciali sull'isola spagnola. La loro vicinanza alimenta le speculazioni e fa sognare i fan di tutto il mondo. Ma cosa c’è davvero sotto questa luna di miele improvvisata? Continua a leggere.

