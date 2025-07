Coldiretti Campania lancia l’allarme | ennesimo affronto al Made in Italy limoni africani con buccia non edibile

Ogni giorno riceviamo foto e segnalazioni che evidenziano un crescente attacco al nostro patrimonio agricolo, con limoni africani in vendita sui scaffali italiani, etichettati come "buccia non edibile". Coldiretti Campania denuncia un’ennesima provocazione contro il made in Italy, già colpito da recenti sequestri di prodotti provenienti dallo stesso continente. È ora di difendere la qualità e l’autenticità dei nostri prodotti, perché il rispetto per il territorio deve essere una priorità .

Nuovo duro colpo ai prodotti agricoli italiani: sugli scaffali della grande distribuzione sono comparsi limoni d’importazione africana con la dicitura “buccia non edibile”. A denunciare l’episodio è Coldiretti Campania, che parla di un nuovo attacco agli agricoltori locali, a poche settimane dal sequestro di una nave nel porto di Salerno che trasportava uva e insalata provenienti dallo stesso continente. «Ogni giorno riceviamo foto da produttori, imprenditori e consumatori che documentano questi continui attacchi al nostro lavoro – afferma Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania – ma quando si toccano prodotti simbolo della nostra terra, alla rabbia si aggiunge anche un profondo sdegno». 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Coldiretti Campania lancia l’allarme: ennesimo affronto al Made in Italy, limoni africani con buccia non edibile

