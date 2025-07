Antonella Clerici | dispiaciuta per l’addio di Gigi D’alessio a The Voice De Martino? Lo vedrei bene a Sanremo

Antonella Clerici si apre con un sorriso malinconico sul recente addio di Gigi D’Alessio a The Voice, sottolineando quanto il cantautore abbia lasciato un segno forte nel programma. La conduttrice, già pronta per una calda estate in Normandia, si prepara a immergersi tra relax e nuovi impegni televisivi, inclusi “Jukebox – La notte delle hit” e il suo ormai classico appuntamento con “E’ sempre mezzogiorno”. Il futuro promette grandi sorprese, anche per i fan di Gigi D’Alessio.

Antonella Clerici è pronta per un'estate all'insegna del relax e del riposo in Normandia in vista dei tantissimi impegni televisivi che la vedranno indiscussa protagonista su Rai1. La conduttrice, infatti, a settembre sarà al timone dell'evento musicale "Jukebox – La notte delle hit", ma anche di "The Voice" e dell'appuntamento quotidiano con "E' sempre mezzogiorno". Antonella Clerici sull'addio di Gigi D'Alessio a The Voice. I Palinsesti Rai 2025 2025 vedranno Antonella Clerici una delle regine di Rai1 con una serie di programmi di successo, ma anche importanti novità. Dalle pagine del settimanale Chi la conduttrice ha parlato dei prossimi impegni televisivi soffermandosi sul ritorno di The Voice che quest'anno ripartirà senza Gigi d'Alessio.

