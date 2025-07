Gioia Tauro Port Agency Filt Cgil | Dopo otto anni si raggiunge un risultato tanto auspicato

Dopo otto anni di impegno e determinazione, finalmente si realizza un traguardo tanto atteso per Gioia Tauro. La trasformazione della port agency in impresa portuale rappresenta una vittoria significativa per Filt Cgil Calabria e Nazionale, che esprimono orgoglio e soddisfazione per questo risultato storico. Un passo importante verso lo sviluppo sostenibile e la crescita economica del territorio, frutto di perseveranza e collaborazione. √ą un nuovo capitolo per il futuro del porto di Gioia Tauro.

Filt Cgil Calabria e Filt Cgil Nazionale esprimono profonda soddisfazione per la recente approvazione dell'emendamento sulla trasformazione della Gioia Tauro Port Agency in impresa portuale.¬† "Dopo otto lunghi anni - dichiarano Amedeo D‚ÄôAlessio¬† di Filt Cgil Nazionale e Salvatore Larocca Filt. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: filt - cgil - gioia - tauro

Courier Sda di Piacenza: raggiunto accordo per il premio di risultato. Filt Cgil: ¬ęGiusto riconoscimento¬Ľ - Il courier SDA di Piacenza ha raggiunto un importante accordo con la Filt Cgil per un premio di risultato, riconoscendo il valore del lavoro svolto.

Porto di Gioia Tauro, Filt Cgil: "Grazie ai lavoratori numeri da record nel semestre 2025" https://ift.tt/2AZpITy https://ift.tt/6Dbzhws Vai su X

La Commissione Trasporti della Camera dei deputati ha approvato l’emendamento, presentato da Forza Italia, per anticipare la trasformazione della Gioia Tauro Port Agency in Impresa portuale ai sensi dell'art.17 - comma 5 - della legge 84/94. Una società a r Vai su Facebook

Porto di Gioia Tauro, Filt Cgil: Grazie ai lavoratori numeri da record nel semestre 2025; Filt CGIL: I numeri da record di Gioia Tauro confermano il valore strategico del lavoro portuale - Calabria Reportage; Atto intimidatorio contro l’Ammiraglio Agostinelli, la FILT CGIL condanna con fermezza.

Filt Cgil: ‚Äúbene la trasformazione della Gioia Tauro Port Agency in impresa portuale‚ÄĚ - Filt Cgil: "bene la trasformazione della Gioia Tauro Port Agency in impresa portuale". Lo riporta strettoweb.com

Porti, Filt Cgil: bene la trasformazione di Gioia Tauro in impresa portuale - "Dopo otto lunghi anni si raggiunge un risultato tanto auspicato che consentirà la stabilizzazione di lavoratori che erano rimasti fuori ... Riporta ildiariodellavoro.it