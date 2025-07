Campo Coni l' attesa e i dubbi di atleti e società per un cantiere complesso

Il campo di atletica Aldo Penna rappresenta un simbolo di rinascita e speranza per atleti e cittadini. Tra attese e dubbi, il progetto di risanamento si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione urbana, volto a restituire vitalità e funzionalità a un quartiere che merita di più. Proprio come un fulcro di rinascita, questa opera promette di trasformare non solo un impianto sportivo, ma l’intera comunità .

Il risanamento del campo di atletica Aldo Penna è tra le opere pubbliche che l'amministrazione Falcomatà sta portando in palmo di mano per la sua rilevanza non solo come impianto sportivo ma anche nel contesto più ampio di una rigenerazione del quartiere di Modena, nel quale è già stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: campo - coni - attesa - dubbi

Scuola Campo Coni, finanziamento di un milione di euro per l'efficientamento - Un investimento di un milione di euro permetterà alla scuola secondaria di I grado “Campo Coni” di Frosinone di avviare un significativo intervento di riqualificazione energetica.

Liste d'attesa, le difficoltà per molte cittadine e molti cittadini di curarsi, le strategie della Provincia in tema di sanità . La notizia del giorno commentata da Donatello Baldo! Vai su Facebook

Campo scuola di Cosenza in attesa del collaudo Fidal; L'Authority di Abodi arriva oggi in Consiglio dei ministri: FIGC perplessa.

Campodarsego-Virtus Ciserano: decisione del Coni attesa per domani - MSN - Il Collegio di Garanzia del Coni rivedrà il ricorso del Campodarsego, ... Secondo msn.com

Il campo del Coni si rifà il look. Agli sfrattati toccano i doppi turni - Agli sfrattati toccano i doppi turni Molti dei 500 atleti dovranno allenarsi di sera a Cantù ... Segnala ilgiorno.it