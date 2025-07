Irene Maiorino | Ruoli come Lila de L’amica geniale sono come il vero amore capitano una volta

Irene Maiorino, con la sua doppia anima tra le origini campane e francesi, incarna un mix unico di passione e raffinatezza. Come Lila de "L’amica geniale", vive ogni ruolo con intensità , trovando nel vero amore il suo capitolo più bello. La nonna, figura fondamentale, le ha trasmesso il valore di questa emozione rara e preziosa, capace di cambiare tutto. E proprio questo amore autentico è ciò che la rende irresistibile.

“È interessante il mix tra la mia parte campana e quella delle mie origini francesi, da parte della mia nonna materna. Mia nonna è stata preponderante. C’è anche nei tratti del mio viso questa fusione e ne vado molto fiera. Lei mi diceva sempre che è raro incontrare l'amore, perché non è per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Libera ma sola: Irene e la tentazione di un amore sbagliato - Irene, 46 anni e single da sei, si trova a un bivio: c'è la tentazione di un amore sbagliato. La sua storia ci parla di coraggio e vulnerabilità , temi sempre più rilevanti in un'epoca in cui le relazioni sono in continua evoluzione.

«Mi è sembrato un secolo con lui a gambe divaricate che continuava», ha scritto Irene Maiorino sul suo profilo Instagram, raccontando l’episodio che ha vissuto poco dopo cena mentre rientrava a casa. L’attrice, nota per aver interpretato Lila nella serie “L’Ami Vai su Facebook

