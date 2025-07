Rapporto ecomafie 2025 | nel Lazio aumentano reati su rifiuti e abusivismo edilizio Roma la provincia con più illeciti

Nel cuore del Lazio, il rapporto Ecomafie 2025 evidenzia un allarmante aumento dei reati ambientali, con Roma e provincia protagoniste di un incremento significativo di illeciti su rifiuti e abusivismo edilizio. Un’Italia che si allontana sempre più dalla sostenibilità , dove ogni giorno vengono commessi circa sette reati ambientali. Questi dati, forniti da Legambiente, ci spingono a riflettere sull’urgenza di intervenire per tutelare il nostro territorio e il futuro delle generazioni.

Una piaga in aumento. Nel Lazio aumentano i reati ambientali del 20,5 per cento: 2.654 in un anno, 7,2 al giorno. Praticamente uno ogni tre ore mezzo. Tra le province, Roma è quella con più illeciti: 1021. Questi sono alcuni numeri che sono stati snocciolati da Legambiente, che nella città eterna. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ecomafie nel Lazio: in aumento i reati ambientali del 20%, in particolare nel settore dell'edilizia; Legambiente: il Lazio sale dalla sesta alla quinta posizione per reati ambientali, più di sette al giorno; Vigilanza Privata: 2100 emergenze a Roma nel 2024.

