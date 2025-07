Da quale serie potrà ripartire il calcio a Torre del Greco | l' annuncio della Figc

Dopo il drammatico fallimento della storica Turris, il calcio a Torre del Greco può finalmente ripartire con nuove speranze e ambizioni. La FIGC ha annunciato che la squadra sarà ammessa dalla quinta serie calcistica italiana, offrendo un’opportunità di rinascita e riscatto. Questa decisione rappresenta un nuovo capitolo per il club e la città, che ora potranno sognare in grande e ricostruire un futuro brillante nel calcio nazionale.

Dopo il fallimento della gloriosa Turris nei mesi scorsi, il calcio a Torre del Greco potrà ripartire dalla quinta serie calcistica italiana. A renderlo noto è stata la Figc. Nella sua informativa, il segretario generale federale Marco Brunelli ha reso noto, infatti, che sono state comunicate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

