Auto sfasciata davanti al cinema la denuncia di una donna | Non ho voluto dare i soldi al parcheggiatore abusivo e questo è il risultato

Una semplice uscita al cinema si è trasformata in un incubo per una donna di Fuorigrotta, che ha trovato la propria auto danneggiata dopo aver evitato il pagamento al parcheggiatore abusivo. La sua denuncia mette in luce una problematica spesso ignorata: il rischio di danneggiamenti e situazioni di insicurezza legate ai parcheggi illegali. Una vicenda che ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla legalità nel nostro quotidiano.

Dopo aver parcheggiato l'auto sulle strisce blu davanti al cinema Med di Fuorigrotta sono entrati in sala per assistere alla proiezione del film. Al loro ritorno però la brutta sorpresa, la vettura era stata gravemente danneggiata. "Siamo venuti a vedere un film, non abbiamo pagato il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

