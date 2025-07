Madonna di Trevignano ecco la perizia di Giardina sul sangue | le immagini esclusive dei reperti

Fanpage.it pubblica le immagini dei reperti contenute nella perizia di Emiliano Giardina, incaricato dalla gip di svolgere gli esami nell'ambito dell'indagine per truffa nei confronti di Gisella Cardia e del marito Gianni sulla vicenda della Madonna di Trevignano Romano. Il genetista forense ha illustrato la relazione stamattina al Tribunale di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La perizia di Emiliano Giardina verrà illustrata domani al Tribunale di Civitavecchia. Metterà la parola fine sulla storia della Madonna di Trevignano Romano e della statuetta “lacrimante”. Vai su Facebook

