incendio in campeggio a castiglione pescaia600 evacuati

Un incendio devastante scuote Castiglione della Pescaia, con 600 evacuati da un campeggio a Rocchette. Le fiamme, originate da un guasto al dissalatore, si stanno rapidamente espandendo verso la pineta, alimentate anche dalla deflagrazione di bombole del gas. Sul campo, vigili del fuoco e volontari lottano per domare il rogo, mentre due elicotteri antincendio sorvolano l’area. La situazione resta critica e in evoluzione.

Forte incendio con 600 persone evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette. Secondo prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. Sul posto volontari e i vigili del fuoco. Ci sono anche due elicotteri antincendio in volo. Le fiamme hanno provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. Il fuoco si sta allargando alla pineta intorno. Su disposizione della prefettura i turisti vengono evacuati al palazzetto dello sport dove si sta allestendo un punto di raccolta, con acqua e zone d'ombra. Usati per trasferirli mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net