Allarme bomba davanti al Tribunale ma nel trolley rosso non c’era nulla

Un allarme bomba scuote questa mattina il cuore di Milano, con una valigia sospetta davanti al Palazzo di Giustizia. La tensione si è alzata per l’intervento degli artificieri e delle forze dell’ordine, pronti a garantire la sicurezza cittadina. Fortunatamente, il trolley rosso non conteneva nulla di pericoloso: solo un falso allarme che mette in evidenza l’importanza della vigilanza. Una giornata di tensione che si conclude con un sospiro di sollievo, ma che ricorda quanto la sicurezza sia prioritaria.

Milano, 10 luglio 2025 - Allarme bomba questa mattina per una valigia sospetta nei pressi degli ingressi Palazzo di Giustizia. Il trolley però non conteneva esplosivo. Appena notata la valigia è stato dato l'allarme e sono i ntervenuti gli artificieri dei Carabinieri con lo speciale robottino ed è stato i solato il tratto di via Manara dove si trova la valigia, un trolley rosso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. Boato dei super jet in Lombardia, psicosi terrorismo FOTO Dopo l'intervento dei Carabinieri antisabotaggio, che hanno utilizzato anche dei cani antiesplosivo, si è appurato che era completamente vuoto il trolley abbandonato sul marciapiede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme bomba davanti al Tribunale ma nel trolley rosso non c’era nulla

