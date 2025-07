Navi cisterne bloccate dal maltempo | erogazione idrica con il contagocce alle Tremiti

Le Isole Tremiti stanno affrontando una grave emergenza idrica a causa del maltempo che ha bloccato le navi cisterne, lasciando l’erogazione dell’acqua al minimo. Questa situazione critica richiede misure temporanee come la riduzione della pressione per garantire il funzionamento minimo dei servizi essenziali. La comunità è invitata alla collaborazione e alla comprensione, poiché la ripresa normale potrebbe richiedere alcuni giorni. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni e supporto.

A causa di condizioni meteo avverse non è stato possibile provvedere al rifornimento idrico, mediante navi cisterne, l’abitato di Isole Tremiti nei tempi compatibili agli attuali consumi. Per consentire la regolare messa in esercizio, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale pressione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

