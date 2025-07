Vard Fincantieri costruirà una nave da ricerca per InkFish

Vard Fincantieri si prepara a rivoluzionare l’esplorazione marina con il progetto RV6000, una nave da ricerca all’avanguardia che rappresenta un investimento di oltre 200 milioni di euro. Con questa straordinaria imbarcazione, InkFish potrà spingere i confini della scienza e della scoperta globale, offrendo strumenti senza precedenti per studiare i misteri degli oceani. La missione? Svelare i segreti del nostro pianeta, aiutandoci a preservarlo e comprenderlo meglio.

Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto con l'organizzazione di ricerca statunitense InkFish "per la progettazione e costruzione di una delle più avanzate navi da ricerca mai realizzate. Il valore dell'accordo supera i 200 milioni di euro". Lo rende noto Fincantieri. La nave, denominata progetto RV6000, entrerà a far parte della flotta di Inkfish per supportare la ricerca marina a livello globale; è progettata per la mappatura dei fondali marini, il supporto ai sommergibili e le operazioni con Rov. Avrà una lunghezza di 100 metri e una larghezza di 20,7, una velocità massima di 15 nodi e un'autonomia operativa fino a 30 giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vard (Fincantieri) costruirà una nave da ricerca per InkFish

