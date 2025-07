Lavori contestati al rione Salicelle i carabinieri sequestrano il cantiere

Sequestrato il cantiere al rione Salicelle: i carabinieri di Afragola e il nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno fermato i lavori, garantendo sicurezza e rispetto delle normative. La scoperta mette in evidenza l’importanza di un intervento tempestivo per tutelare i lavoratori e salvaguardare la legalità . Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulle indagini e le eventuali conseguenze di questa operazione.

Sant’Ambrogio riapre le porte al rione. Conclusi i lavori di restauro due giorni di incontri e di festa - Dopo un lungo restauro, Sant’Ambrogio torna a vivere e a pulsare nel cuore del rione, pronta a rinnovare il suo ruolo di punto di riferimento per comunità , fede e tradizione.

