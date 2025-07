Buttano il feto nello sciacquone | è ora di smontare le bugie degli antiabortisti

In un mondo in cui la verità deve prevalere sulla disinformazione, è fondamentale smascherare le bugie degli antiabortisti. Questi gruppi alimentano un'ideologia basata su teorie senza fondamento e dati inventati, tentando di manipolare l'opinione pubblica attraverso un'onda di odio e menzogne. È nostro dovere distinguere i fatti dalla finzione e difendere i diritti fondamentali delle donne. Continua a leggere per conoscere la verità e smantellare questi falsi miti.

Gli anti-scelta hanno fondato la loro campagna contro l’aborto su fantasiose quanto inesistenti tesi (anti)scientifiche, dati immaginari e teorie basate sul nulla. Una propaganda basata sull’odio, che respingiamo al mittente e smontiamo pezzo per pezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Pillola abortiva? Le donne buttano il feto nel bagno e tirano lo sciacquone» - Durante un dibattito acceso, si solleva una questione cruciale: la banalizzazione del diritto all’aborto e l’impatto emotivo e psicologico che può derivare da pratiche come l’assunzione della pillola abortiva a domicilio.

"Le donne buttano il feto nel bagno e tirano lo sciacquone." Queste parole vomitevoli sono state pronunciate dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Priamo Bocchi durante l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. Un attacco violento, disuman

"Buttano il feto nello sciacquone": è ora di smontare le bugie degli antiabortisti - Per chi se lo fosse perso, parlando della pillola Ru486, Bocchi è riuscito a dichiarare: "Si consente a una donna di abortire da sola nel bagno di casa, espellendo il feto e tirando lo sciacquone".

