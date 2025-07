Borsa | Europa contrastata nel finale con New York Milano -0,7%

Le borse europee chiudono contrastate, riflettendo l’incertezza globale e le tensioni sui mercati americani. Milano e Madrid registrano le peggiori performance, mentre Londra brilla con un +1,2%. A Wall Street, il divario tra il solido Dow Jones e il nervoso Nasdaq si accentua, preparando nuove sfide per gli investitori. Nel frattempo, il differenziale tra Btp e Bund si stabilizza intorno agli 85 punti, segno di un’Italia che resta sotto osservazione.

Borse europee contrastate nel finale insieme agli indici Usa. Milano e Madrid (-0,7% entrambe) sono le peggiori, fiacca Francoforte (-0,3%), tiene Parigi (+0,3%), più brillante Londra (+1,2%), mentre a New York si accentua lo stacco tra il Dow Jones (+0,6%) e il Nasdaq (-0,25%). Si assesta a 85,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3,4 punti al 3,56% e quello tedesco di 3,3 punti al 2,7%. In rialzo il dollaro sopra quota 0,85 euro e poco sotto le 0,74 sterline. Poco mosso l' oro (-0,14% a 3.320,68 dollari l'oncia). Contrastati il greggio (Wti -1,9% a 67,1 dollari al barile) e il gas naturale (+2,57% a 35,18 euro al MWh), spinto dall'aumento della domanda invernale di Gnl in Sudafrica.

