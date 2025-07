Caldo estremo e cantieri | sottoscritto protocollo prevenzione rischi da calore

Caldo estremo e cantieri: un binomio che richiede attenzione e prevenzione. Con l’arrivo delle alte temperature, le Regioni italiane hanno sottoscritto protocolli rigorosi per tutelare i lavoratori all’aperto, sospendendo le attività nelle ore più calde e adottando misure di sicurezza efficaci. Un passo fondamentale per garantire salute e benessere, ma anche per mantenere la produttività in ambienti a rischio. La tutela dei lavoratori deve essere sempre prioritaria, specialmente in estate.

BRINDISI - Con l’arrivo dell’estate e il crescente aumento delle temperature, numerose Regioni italiane hanno adottato specifiche ordinanze contro il rischio caldo, imponendo il divieto di lavoro all’aperto nelle ore centrali della giornata – solitamente tra le 12:30 e le 16:00 – nei settori più. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

