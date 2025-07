Perché Davide Pasqualini ha ucciso sua madre Giovanna Brusoni? Tutto sull’omicidio-suicidio a Milano

Un orrore sconvolge Milano: il tragico caso di Davide Pasqualini, che ha ucciso sua madre Giovanna Brusoni prima di togliersi la vita. La tragedia si è consumata in via Scheiwiller, zona Corvetto, lasciando la comunità sotto shock. Un episodio di violenza familiare che solleva interrogativi e riflessioni profonde sulla fragilità umana e i segnali di un dramma silenzioso. Ecco cosa è accaduto realmente in questa tragica vicenda.

La ricostruzione del dramma in zona Corvetto. Un drammatico omicidio-suicidio ha sconvolto Milano nella mattinata d i giovedì 10 luglio. In via Scheiwiller, zona Corvetto, una donna di 73 anni, Giovanna Brusoni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento al secondo piano, colpita da diverse coltellate. Il presunto assassino sarebbe il figlio, Davide Pasqualini, 44 anni, che dopo il delitto si è tolto la vita lanciandosi dall'ottavo piano dello stesso stabile. La scoperta è avvenuta intorno alle 8:30, quando i residenti del condominio hanno allertato i soccorsi dopo aver visto il corpo dell'uomo a terra.

Davide Pasqualini si getta dalla finestra, trovata morta in casa Giovanna Brusoni con ferite da taglio: ipotesi suicidio-omicidio. Chi erano mamma e figlio - Un tragico episodio scuote il quartiere Corvetto di Milano, dove questa mattina si è consumata una drammatica scoperta: Davide Pasqualini, 44 anni, si è gettato dalla finestra, lasciando dietro di sé un altro corpo senza vita, quello di Giovanna Brusoni, trovata in casa con ferite da taglio.

