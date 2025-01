Ilgiorno.it - Si investe su paramassi e gallerie artificiali

Leggi su Ilgiorno.it

Oltre 4 milioni di euro arriveranno in Valtellina per mettere in sicurezza il territorio. Grazie ad un nuovo stanziamento di 117,3 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (108,7 milioni) e da Regione Lombardia (8,6 milioni), in provincia di Sondrio arriveranno oltre 4 milioni di euro per interventi di difesa del suolo e a contrasto del rischio idrogeologico. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche ed Utilizzo risorse idriche. I fondi, come prevede la delibera approvata dalla Giunta lombarda, sono destinati a più di 20 comuni distribuiti in otto province e serviranno a garantire operazioni di monitoraggio e contenimento dei corsi d’acqua, contrasto al rischio di frane e messa in sicurezza dei centri abitati.