Send Help | Dylan O'Brien nell'horror di Sam Raimi

si aggiunto al cast di, il film che segna il ritorno al genere horror da parte di Sam.A confermare la notizia è stato in queste ore il sito specializzato in horror Bloody Disgusting., noto per la saga Maze Runner, affiancherà pertanto la già confermata in questo nostro articolo Rachel McAdams., secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe raccontare la storia di due colleghi, interpretati per l’appunto da Rachel McAdams e, che si trovano su un’isola deserta dopo un disastro aereo. Per sopravvivere, i due dovranno superare sia le difficoltà dell’ambiente ostile sia le loro divergenze personali. La sceneggiatura è firmata da Damian Shannon e Mark Swift, già noti per lavori come Freddy vs. Jason e il remake di Venerdì 13 del 2009.