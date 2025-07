Inizio anno scolastico | la guida operativa per Dirigenti DSGA segreterie staff 180 pagine di istruzioni e più di 70 circolari e documenti già pronti

Inizio anno scolastico: la guida operativa completa per dirigenti, DSGA, segreterie e staff è pronta a supportarti con 180 pagine di istruzioni e oltre 70 circolari e documenti già disponibili. Il numero 3/2025 della rivista digitale, curata da Angelo Prontera e dedicata al mondo scolastico, offre approfondimenti essenziali sugli adempimenti da affrontare all’apertura dell’anno. Scopri come affrontare con successo questa fase cruciale, grazie a strumenti e competenze aggiornate.

Il numero 32025 della rivista trimestrale digitale, curata da Angelo Prontera e rivolta a dirigenti scolastici, DSGA, figure intermedie e a tutto il personale delle istituzioni scolastiche, propone un approfondimento sui principali adempimenti da affrontare in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. Alla realizzazione del numero hanno collaborato anche Luciano Grasso, Antonio Fundarò e Filippo Nobile, contribuendo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: anno - scolastico - dirigenti - dsga

Scuola materna a rischio: “Solo 7 iscritti per il prossimo anno scolastico” - La scuola materna del quartiere La Rosa di Brindisi affronta un grave rischio di chiusura, con sole sette iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Buongiorno a tutti, qualcuno potrebbe chiarirmi come effettuare il versamento del 20% in favore del Fondo regionale dirigenti scolastici Campania? Vai su Facebook

Inizio anno scolastico: la guida operativa per Dirigenti, DSGA, segreterie, staff. 180 pagine di istruzioni e più di 70 circolari e documenti già pronti; Selezione di formatori tra Dirigenti scolastici, Dirigenti tecnici, DSGA e Assistenti amministrativi; Dimensionamento delle istituzioni scolastiche, cosa prevede il Decreto-legge n. 1 del 16 gennaio 2025.

Ridimensionamento reti scolastiche, cresce la protesta di dirigenti e di DSGA - Notizie Scuola - Tecnica della Scuola - 178 del 30 dicembre 2020 ha disposto la riduzione del parametro di riferimento per l’assegnazione alla scuola di un dirigente scolastico titolare e di un DSGA in via esclusiva: tale ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Dirigenti scolastici, adempimenti inizio anno. Seconda parte: dalla costituzione dello staff alla direttiva al DSGA. GUIDA - ma “nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati” appunto dal dirigente. Scrive orizzontescuola.it