Djokovic eterno terzo incomodo | prima tra Federer e Nadal ora tra Sinner e Alcaraz

Novak Djokovic, l’eterno terzo incomodo, si conferma come la chiave di volta nel panorama tennistico mondiale. Dopo aver dominato tra Federer e Nadal, ora si trova al centro tra Sinner e Alcaraz, fungendo da vero e proprio ago della bilancia. Il New York Times svela un’affinità sorprendente tra Djokovic e Sinner, alimentata dalla comune formazione presso l’accademia Piatti, che potrebbe portare a uno scontro epico a Wimbledon.

Djokovic è diventato di nuovo un terzo incomodo. Lo è stato per l'intera carriera, tra Federer e Nadal. Lo è di nuovo, tra Sinner e Alcaraz. Più che altro un ago della bilancia. Ma il New York Times torna sull'affinità tra il serbo e Sinner, che tra l'altro potrebbero incontrarsi in semifinale a Wimbledon. "La sinergia tra Sinner e Djokovic non è affatto casuale – scrive il Nyt – Riccardo Piatti li ha allenati entrambi nella sua accademia durante i loro anni di formazione. E come ha fatto con tanti altri giovani giocatori che cercano i suoi consigli, Djokovic ha trascorso molto tempo ad allenarsi con Sinner, soprattutto quando entrambi vivevano a Monte Carlo diversi anni fa.

