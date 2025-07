Flavio Insinna smentisce i rumors su Ballando | Si può andare a cena senza parlare di lavoro

Flavio Insinna mette a tacere i rumors su Ballando con le Stelle con un tweet ironico, dimostrando che anche in un mondo di gossip si può preferire il silenzio e la sincerità. Dopo settimane di chiacchiere e indiscrezioni, l’attore romano sceglie di affrontare le voci con classe e umorismo, ricordandoci che talvolta si può andare a cena senza parlare di lavoro, confidando nel potere della verità.

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più chiacchierati, e se ne parla anche quando tutti sono in ferie. Flavio Insinna, in particolare, è stato al centro degli ultimi pettegolezzi a tema, ma la verità è arrivata con un tweet dal tono ironico. Dopo giorni di chiacchiere e indiscrezioni, l’attore e conduttore romano ha deciso di prendere il microfono digitale e dire la sua. Con un post su X ha smorzato con garbo tutti i pettegolezzi su un suo presunto debutto in pista. Flavio Insinna, la cena sospetta con Milly Carlucci. Tutto è partito, come spesso accade, da una soffiata fotografica: Insinna e Milly Carlucci a cena insieme a Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it