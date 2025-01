Ilrestodelcarlino.it - Scopri il Redmi Note 14 5G: schermo AMOLED, batteria di lunga durata e prestazioni avanzate

Il mercato degli smartphone ha di recente accolto un nuovo dispositivo in grado di conquistare anche gli utenti più esigenti. Lo Xiaomi14 5G è probabilmente il medio-gamma da acquistare in questo momento, forte di una scheda tecnica che non lascia indifferenti: displaya 120Hz, processore MediaTek 7025-Ultra e fotocamera principale da 108 megapixel sono alcune specifiche che balzano subito all'occhio. A rendere il tutto ancora più allettante ci pensa l'offerta a tempo di Amazon, che permette di acquistare il nuovo smartphone del colosso cinese (nella versione 8/256GB) a 249,90 euro, compresa spedizione. Compralo al miglior prezzo Xiaomi14 5G: il medio-gamma che punta al top Già alla prima accensione, il14 5G mostra i muscoli. Ad accogliere l'utente ci pensa infatti un displayda 6,67 pollici che ha tutto il necessario per una esperienza di visione di grande livello.