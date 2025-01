Scoperto un hotel a luci rosse | i clienti chiedono una coperta e arriva una escort

Leggi su Dayitalianews.com

Un po’ di tempo fa in alcuni alberghi era diffusa la pratica di richiedere la compagnia femminile usando una parola d’ordine, cioè “”. Benché sia stata considerata una pratica in disuso, oltre che illegale, c’è ancora qualcheche la utilizza, come quello smascherato da Luca Abete, inviato del tg satirico Striscia la Notizia.bollente: basta chiedere unaper richiedere la compagnia di una ragazzaNell’finito sotto la lente di ingrandimento dell’inviato di Striscia vige appunto la prassi di chiedere una “” per vedersire una ragazza nel massimo della privacy. Il complice di Abete prenota una stanza e chiede ad un addetto dell’albergo se è possibile avere unain camera e la risposta non lascia spazio a dubbi o interpretazioni: “Ci sta questa ragazza brasiliana, bella, pulitissima”.