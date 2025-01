Ilgiorno.it - Scoperto in flagrante: ruba superalcolici dal supermercato e viene denunciato a Como

, 22 gennaio 2025 – Alla fine ne è uscito con una denuncia a piede libero, nonostante fosse stato sorpreso in flagranza di reato are merce dallo scaffale di un. L’uomo, 33 anni originario di Crema, è stato fermato ieri pomeriggio e preso in consegna dalla polizia: oltre a una serie di precedenti penali, gli agenti hanno scorto che era anche destinatario di un foglio di via dalla città didella durata di tre anni, ancora in corso di validità, e violato. Furto e intervento della sicurezza A chiamare la pattuglia è stato l’addetto alla sicurezza di undi via Carloni, dopo averlo visto prelevare dagli scaffali e nascondere cinque bottiglie disotto il giubbotto per un totale di quasi 100 di valore. Per poi oltrepassare le casse pagando esclusivamente una confezione di yogurt.