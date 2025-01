Romadailynews.it - Ruba vestiti in via del Tritone, arrestato 21enne

Giovane bloccato dai carabinieri dopo la fuga da un negozio del centroNel pomeriggio di ieri, un giovane di 21 anni è statocon l’accusa di furto aggravato nel centro di Roma. Il ragazzo, di origine peruviana, avevato diversi capi d’abbigliamento da un negozio di via del, rimuovendo le placche antitaccheggio per evitare i controlli.Il tentativo di fuga è stato notato dai Carabinieri della stazione Roma Vittorio Veneto, che stavano transitando nella zona. Gli agenti sono intervenuti dopo aver visto l’uomo correre fuori dal negozio, inseguito da un addetto alla sicurezza. Una volta bloccato, è stata trovata in suo possesso la refurtiva, che è stata immediatamente restituita al negozio.Ilè stato portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida e dovrà rispondere del reato di furto aggravato.