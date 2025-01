Oasport.it - Punto folle di Sonego: la palla torna nel suo campo, Shelton gli stringe la mano

Una partita difficile per Lorenzoalla Rod Laver Arena di Melbourne, nei quarti di finale degli Australian Open, contro Ben. L’americano è in vantaggio nello score di 6-4 7-5 e l’azzurro sta cercando in tutti i modi di rimanere aggrappato alla partita.Scambi lottati specialmente nei turni al servizio del piemontese, messo in difficoltà dalle traiettorie arrotate e potenti del suo avversario e anche dal vento che con alcune folate non consente un impatto pulito sulla pallina. All’inizio del secondo set,è stato costretto a un’autentica prodezza per salvare unabreak. Attaccando con un dritto incrociato, il tennista nostrano ha dovuto fronteggiare un passante di dritto mancino micidiale dello statunitense e in tuffo ha trovato il modo di effettuare una volée con effetto a rientrare sulla pallina.