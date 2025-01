Cityrumors.it - Posto fisso, un sogno italiano che può trasformarsi in incubo

Leggi su Cityrumors.it

Ancora oggi il mito delresta tra i più gettonati, ma con l’arrivo dell’intelligenza artificiale la prospettiva può cambiareIl mito del, quello con la P maiuscola, quello statale raccontato da Checco Zalone in Quo Vado?, non accenna a tramontare. Anzi, a quanto pare, gode di ottima salute. Un’indagine condotta da Fpa, società di Digital360, su un campione di 500 cittadini italiani, rivela che ben 7 italiani su 10 considerano “attrattiva” una carriera nella Pubblica Amministrazione, per sé o per un proprio familiare. Praticamente, un vero e proprio “ritorno al futuro” (o forse, più semplicemente, un ritorno al passato che non se n’è mai andato)., unche puòin(Ansa Foto) – Cityrumors.itLa ricerca, denominata “Barometro Pa” (un nome che suona un po’ come un bollettino meteorologico per impiegati statali), è stata presentata durante l’evento di lancio del decimo Annual Report di Fpa, che analizza i principali fenomeni del 2024 e le prospettive per il 2025 nel settore pubblico.