Perché non riusciamo a stare a dieta e scegliamo i cibi più calorici

Diciamolo. Mangiare è un piacere. E proprio la chiave edonistica del cibo che ingeriamo rappresenta un elemento che in qualche modo guida le scelte. Anche dopo un intervento di chirurgia bariatrica, ovvero un’operazione che ha lo scopo di ridurre l’introito di alimenti e favorire quindi il calo ponderale.Ma dopo l’operazione, anche se si mangia di meno, rimarrebbe come criterio di scelta proprio il bisogno di “ricompensa” legato all’ingestione di alimenti particolarmente gustosi e di soddisfazione. E questa regola non scritta vale per tutti, a prescindere dal sovrappeso e al trattamento delle condizioni di base. A dimostrarlo è una ricerca apparsa su PLOS Biology, coordinata da Albino Oliveira-Maia della Champalimaud Foundation in Portogallo.Dalla pancia al cervelloIl sapore di un piatto, così come il suo colore e l’aroma che emana, è sicuramente importante.