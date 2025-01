Gamberorosso.it - Nel tonno vegano c'è un ingrediente che non ti aspetti (e che non vorresti trovarvi)

Leggi su Gamberorosso.it

Si chiama Vuna ed è una preparazione a base di proteine vegetali che ricorda, nella consistenza, nella confezione e soprattutto nel sapore, le caratteristiche delvero. È prodotto dalla Garden Gourmet (ma ce ne sono anche altri, come vedremo) ed è uno dei "surrogati" più amati da chi in una vita precedente pesce e carne li consumava con una certa soddisfazione e che dopo la "conversione" plant based ne apprezza alternative il più possibile simili all'originale. Senza che nessun essere vivente venga sacrificato e che in una lettura molto diffusa ma alquanto superficiale sarebbero genericamente più "sane". Ma siamo sicuri sia sempre così? Non ce ne voglia Coatta Vegana, l'influencer "anticarnista" che spopola sui social con reel spassosissimi e dove non le manda a dire, secondo la quale l'affermazione peggiore dei "carnisti" sarebbe proprio «Quando dicono che vogliamo copiare il loro cibo con prodotti che imitano la carne».