Mister Movie | Il remake di Toxic Avenger con Peter Dinklage ha una data di uscita

Dopo quasi due anni dalla sua première al Fantastic Fest, il reboot di Theè pronto per approdare nelle sale cinematografiche.The: Il Reboot Trova unadinei Cinemaclass="wp-block-heading">Cineverse, in collaborazione con Lionsgate, ha annunciato che il film sarà distribuito nei cinema nel corso del 2025, segnando una nuova era per il celebre cult del 1984.Una Lunga Attesa e un Nuovo InizioInizialmente girato nel 2021, il film ha fatto il suo debutto come apertura del Fantastic Fest nel 2023, ricevendo poi consensi in altri festival cinematografici. Tuttavia, il reboot ha affrontato diverse difficoltà nel trovare un distributore, principalmente a causa dell’elevato livello di violenza del film. Con l’accordo raggiunto tra Cineverse e Lionsgate, l’attesa dei fan sta finalmente per concludersi.