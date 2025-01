Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e pioggia nelle Marche: dove e fino a quando

Ancona, 22 gennaio 2025 — Un altro weekend con l’ombrello, come quello dello scorsa settimana.il sole comparirà solo nella giornata di sabato, mentre (almeno per il momento) sono previsti rovesci per lo più su tutto il territorio sia venerdì sia domenica. Così dicono le previsioni meteo apparse sul sito della Regionee dell’Amap, il Servizio agrometeo regionale. Borghi (Sant’Orsola) spiega come reagisce il nostro corpo al freddo, dal mal di golaall'infarto Le previsioni per giovedì 22 gennaio Rovesci che compariranno già nella giornata di domani, giovedì 22 gennaio, in tutta la provincia di Pesaro-Urbino elocalità dell’entroterra del resto di regione. Il cielo sarà nuvoloso, con nubi stratificate medio-alte e parziali schiarite nel pomeriggio. Le precipitazioni deboli sparse sul settore centro-settentrionale ed occasionali altrove.