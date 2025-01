Lanazione.it - Maggio Fiorentino, concerto sinfonico corale con la Messa in do minore di Mozart

Firenze, 22 gennaio 2025 – Venerdì 24 gennaio alle ore 20 il primo appuntamentodel nuovo anno con il maestro Giulio Prandi sul podio della Sala Mehta alla guida dell’Orchestra e del Coro del. In cartellone la “Sinfonia milanese n. 5/I in sol” di Niccolò Zingarelli e la “in doK. 427 per soli, coro e orchestra” di Wolfgang Amadeus. Solisti nel corso dell’esecuzione dellain doil soprano Nikoletta Hertsak, da poco formatasi presso l’Accademia del; Giuseppina Bridelli, mezzosoprano, valente interprete del repertorioiano e di ritorno in Teatro dopo La clemenza di Tito della primavera del 2019; il tenore Krystian Adam, che alha debuttato nel novembre 2014 con la “in siBWV 232” di J.S.Bach e il basso Alessandro Ravasio.